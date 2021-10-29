كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى.. 5 خطوات

مع بداية أول كل شهر، يسعى 4 ملايين مشترك في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية بشركة مصر الوسطى

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عدد من الخطوات يجب أن يتبعها المشتركين الواقعين في نطاق عمل الشركة، ليتمكنوا من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد»، وهي كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى

- الدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى.

- اختيار القطاع التابع له وهو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك.

- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل محافظة في نطاق عمل شركة مصر الوسطى

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف بالضغط هنا

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم بالضغط هنا

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا بالضغط هنا

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط بالضغط هنا

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد بالضغط هنا

تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء

وأطلقت الشركة القابضة للكهرباء تطبيق القارئ الذكي، حيث يتيح تسجيل قراءة عداد الكهرباء بدقة من خلال تصوير العداد، وإرسال تلك الصورة لشركة التوزيع التابع لها المشترك.

وقالت الشركة القابضة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء من خلال Google play مجانا، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع، ليتم تأكيد الطلب، فيظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.