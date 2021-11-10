أشرف زكي عن أزمة مقتنيات أحمد زكي: «إيه علاقة النقابة بورث فنان؟»

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة بيع مقتنيات الراحل أحمد زكي، قائلا إن نجله الفنان الراحل هيثم زكي كان صاحب الحق الوحيد في التصرف فيها، وعندما توفي اختصم أخيه غير الشقيق رامي بركات أقرباء أحمد زكي بشأن أحقية الحصول على الميراث، واحتكموا إلى الأزهر الشريف.

نقابة المهن التمثيلية: إيه علاقتنا بالورث

وتابع نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»: «غُلت أيدينا تماما، فنحن كنقابة لا علاقة لنا بالأمر ولسنا طرفا فيه، إيه علاقتنا بورث؟!»، متابعا «تواصلنا مع رامي بركات وقرر الأزهر أنه صاحب الحق الوحيد في الحصول على الميراث وبعدها اختفى الأهالي».

كان يتمنى تأسيس متحف للاحتفاظ بمقتنيات الفنانين

وأضاف «زكي»، أن هذه الأزمة تمت إثارتها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» على القناة «الأولى» وعندها تدخلت النقابة وتدخلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: «عندما التقيت رامي بركات منذ سنة اشتكى لي من بعض المشكلات التي لا أفضل الحديث عنها مرة أخرى.. وعموما منقدرش نحط إيدينا على الورث أو على الموضوع ده».

وأوضح «زكي»، أنه كان يتمنى تأسيس متحف للاحتفاظ بمقتنيات الفنانين منهم الفنان أحمد زكي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المقتنيات كانت في حوزة نجل الفنان الراحل الذي لم يكن مختلطا بزملائه في الوسط الفني بشكل كبير لأنه كان يفضل الوحدة.

من أبلغه بوفاة هيثم أحمد زكي كان شخصًا ليس مسجلا لديه

وحول ما أثير بشأن عدم رده على الهاتف من أجل التعامل مع الأزمة، أكد نقيب المهن التمثيلية أن كل ما قيل في هذا الصدد ليس صحيحا، مشددًا على أنه يرد على أي اتصال هاتفي يرد إليه، حتى أن من أبلغه بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي كان شخصًا ليس مسجلا لديه في جهات الاتصال: «استحالة مردش على حد».