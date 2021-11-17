خبير عقاري دولي: مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة

قال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة «كولدويل بانكر – مصر»، إن السوق العقارية المصرية تتسم بالقوة، وهو ما دعا الشركة العالمية لدخوله قبل 20 سنة، وأضاف أن السوق العقارية ترتبط بـ80 صناعة تكميلية، مثل صناعات مواد البناء كالحديد والأسمنت والدهانات والسيراميك وغيرها من الصناعات الأخرى التي تقوم وترتبط كثيراً بهذا السوق.

نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات

وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن» على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2021» في دورته الرابعة، اليوم الأربعاء، أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات المصرية بمشروعات استراتيجية من قبل القطاعين العام والخاص، وهو ما يعمل على تمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري ككل.

وأوضح أن ما شهدته مصر من طفرة عمرانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتحقق منذ عهد الفراعنة، مشيراً إلى أن أراضي الساحل باتت مجالاً للاستثمار السكني والسياحي، وأن المساحة المأهولة في مصر من السكان في طريقها للتمدد لتصل إلى 14% الفترة المقبلة.

خطوات تنظيمية لمنع الممارسات الضارة بالتسويق العقاري

واستطرد «عبد الله» بقوله إن السوق العقارية تشهد دخول شركات جديدة، لكن لا يخلوا الأمر من بعض السماسرة، وممارساتهم الضارة بالتسويق العقاري، وهو ما يتعين مواجهته عبر خطوات تنظيمية الفترة المقبلة من قبل إدارات احترافية.

وتقام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2021» في دورته الرابعة، ويهدف لتقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين ولكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يُقام المؤتمر في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 60 شركة وحضور أكثر من 30 متحدثاً، وأكثر من 1000 عارض، و200 مدير تنفيذي.