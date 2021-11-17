توقيع بروتوكول بين الأولمبياد الخاص و«إعلام» الجامعة الكندية CIC

شهدت كلية إعلام الجامعة الكندية CIC بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، مراسم حفل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري وإعلام CIC، بحضور الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور محمد الزيدي مدير الإعلام والعلاقات.

إعلام الجامعة الكندية

وبحسب بيان عن إعلام الجامعة الكندية فقد حضر توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس الجامعة ودكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC، والدكتورة ولاء مسعد مدير وحدة الجودة والدكتورة منال وجدي رئيس وحدة المتابعة، والدكتور وليد حامد رئيس قسم الصحافة بالإضافة لحضور عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، ومن خريجي وطلاب إعلام CIC إبراهيم الخولي، عمر الشناوي، عمر عصام، أحمد الجويلي وعدد من الأسر والطلاب.

الدمج المجتمعي

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي أن التعاون المشترك يهدف إلى تعظيم ثقافة الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص المصري في كافة مناحي الحياة.

تجربة ناجحة باستقبال أبطال الأولمبياد الخاص

وأشار المدير الوطني إلى التجربة الناجحة التي يتبناها إعلام CIC باستقبالهم لأبطال الأولمبياد الخاص المصري كطلاب ملتحقين بالمعهد وتقديم كافة الدعم لهم وآخرها بتعيين لاعب الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولي مساعد باحث بإعلام CIC.

من جانبها استعرضت الدكتورة آمال الغزاوي مجالات التعاون بين الجانبين متمثلة في عمل لقاءات توعية عن برامج الأولمبياد الخاص لطلبة الكلية الكندية وأعضاء هيئة التدريس وإقامة وتنفيذ لقاءات رياضية موحدة (دمج)، وتفعيل التأهيل والتدريب المهني لأبطال الأولمبياد الخاص المصري من خلال تدريبهم بالكلية في عدة مجالات ومنها (التصوير على ماكينات التصوير الورقي – تدريبهم على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى من خلال المعامل بالكلية – تعليم التصوير الفوتوغرافي من خلال كلية الإعلام – وما ترونه مناسبات ومتاح من مجالات أخرى تصلح لتدريب هؤلاء الأبطال وذلك لتأهيلهم لسوق العمل بالخارج أو حتى داخل الكلية بعد اجتيازهم فترة التدريب.

وأشارت الغزاوي إلى تفعيل دور التطوع لطلبة الكلية في أنشطة الأولمبياد الخاص، ودعوة ومشاركة طلاب وأعضاء هيئة تدريس الكلية الكندية للمشاركة في معظم أحداث الأولمبياد الخاص المصري سواء على المستوى المحلى أو الدولي من خلال المسابقات الرياضية كلاعبين شركاء لأبطالنا أو كمتطوعين أو كمنظمين للأحداث التي يقوم بها الأولمبياد الخاص المصري خلال العام مما يتح لهم الفرصة لزيادة تفعيل الدور المجتمعي التي تقوم به الكلية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها إعلام CIC للاحتفال بأبطال الأولمبياد الخاص وأسرهم.