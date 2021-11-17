تثبيت 641 معلما في وظائف دائمة في تعليم مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة لمعلمي مطروح لموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت 641 معلما بعد 5 سنوات من التعاقد وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وموافقة وزير التربية والتعليم على تعيين معلمين بالحصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز خاصة بالإدارات التعليمية في مركز ومدينة سيوة ومدن غرب مدينة مرسى مطروح والضبعة.

تحقيق الاستقرار التعليمي في مطروح

وناقش محافظ مطروح مع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية جهود تيسير العملية التعليمية حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، واطمأن على الإجراءات التي جرت لتيسير منظومة التعليم بمدينة السلوم وتلبي طلبات الأهالي لتحقق الاستقرار التعليمي للطلاب والمعلمين.

منع التسرب من التعليم بالسلوم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية، أنه جرى تشغيل مدرسة بالسلوم غرب مطروح بعدد 18 فصلا لتكون مجمع تعليمي للبنات منعا للتسرب التعليمي للفتيات، والموافقة على الدفع بعدد 40 معلما بالسركي لسد العجز في جميع التخصصات التعليمية، وتوجه 6 معلمين انتداب من محافظات اخرى إلى مطروح للعمل بمدارس السلوم.

40 معلما متطوعا لسد العجز في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم الدفع قريبا بعدد 40 معلما بالتطوع آخرين لاستكمال سد العجز بالمعلمين، وعلى من يرغب الالتحاق كمعلم بإدارة السلوم التعليمية التوجه لمديرية التربية والتعليم، واستقباله فورا، وسيتم عمل دراسة تربوية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبناء والتوسع بالمدرسة التجارية لخدمة التعليم الفني بالسلوم، وجاري دراسة إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالسلوم لاستيعاب مزيد من الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تحقيقا لضخ دماء جديدة جرى تغيير مدير المدرسة الثانوية والتجارية بالسلوم وتكليف أحد المعلمين المتميزين لحين شغلها بالطرق القانونية، مع التأكيد على أنه لن تتوانى الجهود والمتابعة للارتقاء بالعملية التعليمية بمدينة السلوم.