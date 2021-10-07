تعليم مطروح: الحصة الأولى للعام الجديد عن انتصارات أكتوبر

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليماته إلى جميع مديري الإدارات والقطاعات التعليمية على مستوى المحافظة، أن تكون الحصة الأولى مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يوم الأحد المقبل، مخصصة لحديث المعلمين بكافة مدارس المحافظة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وحب الوطن والولاء والانتماء له والتضحية والفداء من أجل رفع راية مصرنا الغالية، لتبقى دوماً عاليةً خفاقة في سماء الدنيا، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي يؤكد دائماً على مسايرة الأحداث الدينية والتاريخية في الأنشطة التربوية المختلفة، وتطبيقاً لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء خالد شعيب، بالاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر عبر المنابر الإعلامية المدرسية، وخلال الحصص أيضاً لغرس حب الوطن والولاء والانتماء لدى الصغار، وتعميق الشعور الوطني لديهم.

تهنئة أبطال القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أبطال القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكري الثامنة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقال في تصريحات صحفية، قبل قليل: «إننا جميعاً بحاجة ملحة لروح حرب أكتوبر في شتى المجالات، للعبور إلى الغد الأفضل للأجيال القادمة».

معرفة الطلاب بملحمة أكتوبر

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على «ضرورة معرفة أبنائنا الطلاب كيف تمت ملحمة العبور، وكيف تم قهر الجيش الإسرائيلي، وكيف تم تحطيم خط بارليف، وإبراز دور المعلمين في تبصير أبنائنا الطلاب، والرد على تلك التساؤلات، ليعرفوا تاريخ مصرنا المجيد، وجسارة أبطال القوات المسلحة ورجال الجيش المصري العظيم، الذين حطموا أسطورة الجيش الاسرائيلي».

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بروح التعاون بين جميع المصريين وبين القيادة السياسية في ذلك الوقت، والقوات المسلحة وخلفهم الشعب العظيم والوحدة العربية، وظهورها في أجل وأسمى معانيها خلال فترة الحرب.