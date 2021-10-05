تعليم مطروح: المدارس جاهزة للعام الدراسي الجديد

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن جاهزية جميع المدارس على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية، بنطاق محافظة مطروح، لافتا إلى أن مديري المدارس والمعلمين بذلوا جهودا كبيرة لتهيئة المدارس للعام الدراسى المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وكيل تعليم مطروح يتفقد مدرسة «زاهر جلال»

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جاهزية مدرستي «زاهر جلال الإعدادية بنات والعمدة أحمد طرام الإعدادية بنات»، وسط المدينة، استعداداً لانطلاق العام الدراسى الجديد بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

انضباط المدارس في مطروح

وشدد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الجولة على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين على العملية التعليمية بمختلف كوادرهم بالحضور والاخلاص في العطاء كونهم يمثلون العمود الفقري للمنظومة التربوية لتوصيل رسالة المدرسة وتحقيق الغاية منها وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة التي تبذلها لتوفير المناخ المناسب والعناصر اللازمة للعملية التعليمية وضمان تقديم منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

متابعة الحضور والانصراف للطلاب بالمدارس

وذكر وكيل الوزارة في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدرسة «زاهر جلال»، أن هناك متابعة للحضور والانصراف لجميع الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن الحضور إجباري وليس إختياري، وأعرب عن خالص أمنياته بعام دراسي ناجح متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب مشيراً إلى أهمية دور الأسرة فى دعم الدولة ودعم أبنائهم لتحصيل المواد العلمية وتحقيق التفوق العلمي والتميز التعليمي خلال المراحل التعليمية المختلفة.