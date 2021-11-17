«البشبيشي»: محافظة كفر الشيخ حريصة على تأهيل الخريجين لسوق العمل

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد فترة تعاون مثمرة بين المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، بالإضافة إلى التكامل بين كافة أجهزة المحافظة.

«حياة كريمة»

وأشار إلى فخره بجامعة كفر الشيخ لما تقدمه من قوافل ضمن مبادرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، إضافة إلى المبادرات والندوات التوعوية لأهلنا بقرى المحافظة سواء خاصة بالقطاع الطبي البشري أو البيطري أو الزراعي وغيرهم.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بالمؤتمر العلمي السادس، الذي عقد بعنوان «الطب البيطري وتحديات القرن الواحد والعشرين»، الذي نظمته كلية الطب البيطري بالجامعة، لفتح آفاق جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي؛ لتناوله العديد من المحاور منها الاستراتيجيات الحديثة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في ظل جائحة كورونا.

البشبيشي: نتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق

وأكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الاتجاه الذي تنتهجه الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحرص على متابعته اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تبني مشاريع التخرج في كافة المجالات البحثية؛ للاستفادة منها في جميع القطاعات، ومساعدة أصحاب تلك المشاريع وتحويلها لواقع ملموس للاستفادة منها، والربط بين سوق التعليم وسوق العمل.

وتابع: «وهذا ما تنتهجه المحافظة من خلال التعليم قبل الجامعي وخاصة التعليم الفني، وكذلك تحرص عليه جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، ومنها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها العديد من الكليات، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف على مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين، وهذا ما شهدته كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة».