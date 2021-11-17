سقوط طائرة بريطانية F35 في البحر المتوسط.. تكلفتها 100 مليون إسترليني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، تحطم وسقوط طائرة بريطانية F35 في البحر المتوسط، وذلك خلال تحليق روتيني لها، مضيفة أن الطيار نجح في إلقاء نفسه من الطائرة قبل تحطمها.

سقوط طائرة بريطانية F35 في البحر المتوسط

وقالت الوزارة، في بيان، إن «طيارا بريطانيا ألقى نفسه خارج مقاتلة من طراز إف 35، خلال عملية طيران روتينية فوق البحر الأبيض المتوسط هذا الصباح».

وأضافت أن الطيار أعيد بأمان إلى السفينة، وفُتح تحقيق في الموضوع، لافتة إلى أنه لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت على حادث سقوط الطائرة البريطانية F35 في البحر المتوسط.

ترجيحات بوجود خطأ وراء سقوط طائرة بريطانية F35 في البحر المتوسط

وذكرت شبكة سكاي البريطانية، أنه لا يعتقد أن يكون هناك عمل عدائي وراء سقوط الطائرة البريطانية F35 في البحر المتوسط، ومن المرجح أن يركز التحقيق على خطأ تقني أو بشري محتمل، وذلك حسبما ذكر موقع I24 الإسرائيلي.

ويُعتقد أن طائرة الجيل التالي من طراز RAF F35، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه إسترليني، موجودة في البحر ولم يتم استخراجها بعد.

وتوجد 8 طائرات بريطانية من طراز إف 35 على متن الحاملة، إلى جانب 10 طائرات أمريكية من طراز إف 35، وهي من النوع B لطائرة لوكهيد مارتن النفاثة، التي يمكن أن تقلع على مسافة قصيرة وتهبط على الحاملة.

المقاتلة البريطانية F-35 إحدى مقاتلات الجيل الخامس

وتنتمي طائرة F-35 إلى مقاتلات الجيل الخامس الذي يعتبر الأكثر تطورا بالعالم، وتتميز بقدرتها الواضحة على المناورة وتفادي رصدها من قبل الرادارات العسكرية.

وتعتبر القوات الجوية الأمريكية الطائرة f35 حجر الزاوية ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو، بفضل المستشعرات وأنظمة المهام المتقدمة.

وتحوي طائرة F-35 حزمة من أجهزة الاستشعار المتكاملة، هي الأقوى والأشمل من أي طائرة مقاتلة في التاريخ.