أخبار المنيا.. وفاة عروسة ليلة زفافها وتوعية الطلاب بحقوق الإنسان

فارقت فتاة الحياة يوم عرسها مما ترك حالة من الصدمة والذهول، ونفذت إدارة خدمة المواطنين حملات توعية بحقوق الإنسان بالمدارس، واستقبلت المناطق الأثرية وفدا سياحيا من دولتي ألمانيا والنمسا، وأزالت الوحدة المحلية بديرمواس تعديات على أرض إصلاح زراعي، وأطلقت الجامعة قافلة طبية بقرية الأمل، وتابع المحافظ نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعدد من القري، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفاة «نادية» يوم زفافها على عريسها بقرية ريدة

لفظت فتاة عمرها 21 عاما تدعي نادية طه مهدي أنفاسها الأخيرة بعد دقائق من انتهاء حفل زفافها علي عريسها وابن عمتها «أحمد جمال» داخل قرية ريدة التابعة لمركز المنيا جراء إصابتها بسكتة قلبية دون وجود تاريخ مرضي سابق، الأمر الذي ترك حالة من الصدمة والذهول بين أسرتها وأهالي القرية الذين أكدوا أنها كانت تحفظ القرآن ومحبوبة من الجميع، وحرصت على التقاط صور مع الأهل والأصدقاء أثناء حفل الزفاف وكأنها تودعهم.

ونظمت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا حملات توعية لطلاب المدارس في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وشملت محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب وتعزيز دور التنمية المستدامة.

قافلة طبية بقرية الأمل ضمن مبادرة حياة كريمة

وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا إطلاق قافلة طبية وتوعوية بقرية الأمل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، في إطار الاهتمام بالقري الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 23 حالة بقرية دلجا علي أرض إصلاح زراعي مساحتها فدان و18 سهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستقبلت المناطق الأثرية وفدا من دولتي ألمانيا والنمسا، لزيارة المعالم السياحية التي ضمت تل العمارنة بدير مواس، وتونا الجبل بملوي، وبني حسن الشروق بأبو قرقاص.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة وعددها 192 و757 تابعا، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين، وحل المشكلات التي تظهر، والمرور ميدانيا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.