أسامة ربيع: توسيع قناة السويس لاستيعاب السفن العملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، إن هناك زيادة في حمولات وعدد السفن المارة بقناة السويس، مشيرا إلى مرور 112 مليون طن في أكتوبر الماضي، بعد زيادة الطلب على المواد الخام الذي توقف في 2020 بعد ظهور جائحة كورونا، لافتا إلى أن تصنيف قناة السويس ارتفع بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وحفر أعماق أكبر وصلت إلى 66 قدما.

متوسط عبور السفن

وأكد «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبور 60 سفينة بقناة السويس الجديدة، في المتوسط يوميا، مشيرا إلى أنه أحيانا يصل عدد السفن إلى 80 خلال 11 ساعة، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة عدد الانحناءات قليل، ما يساعد في مرور أكبر عدد من السفن.

توسيع المجرى الملاحي

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتم العمل في ازدواج جزء من قناة السويس لتوسيع المجرى الملاحي، بعد زيادة عدد السفن التي تمر ليصبح عمق قناة السويس 72 قدما من أجل السماح بمرور السفن العملاقة غير التي تمر في الوقت الحالي، ويتم العمل في الحفر من خلال 7 حفارات، ومن المقرر الانتهاء من ذلك خلال 24 شهرا.

رفع رسوم مرور قناة السويس

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة رفعت رسوم مرور السفن بنسبة بسيطة وصلت إلى 6%، مشيرا إلى أنه لا توجد أي ردود أفعال سلبية من الشركات بخصوص رفع أسعار المرور.