أسامة ربيع: 148.1 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 152 عاما

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، إن القناة حققت عوائد وصلت إلى 148.1 مليار دولار منذ افتتاحها قبل 152 عاما.

وأضاف ربيع، في بيان له، بالتزامن مع مرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس أمام حركة الملاحة عام 1869، أن القناة استوعبت عبور قرابة 1.4 مليون سفينة حتى الآن.

وأشار إلى أن إجمالي الحمولات التي عبرت من قناة السويس على مدار السنوات وصل إلى 31.3 مليار طن، بكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بضائع بين الشرق والغرب.

الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس

وأكد «ربيع»، أن لقناة السويس أهمية استراتيجية كبيرة لما لها من مكان يتوسط الشرق والغرب، مشيراً إلى أن القناة واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وأضاف أن عدد الحمولات التي عبرت من القناة، وأعداد السفن تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 152 عاما منذ افتتاحها وحتى الآن.

بدء مشروع تطوير المجرى الملاحي

وتفقد الفريق أسامة ربيع، الأسبوع الماضي، دخول الكراكة حسين طنطاوي، المنطقة الجنوبية؛ للمشاركة في مشروع تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن دخول الكراكة حسين طنطاوي، وتعقبها الكراكة مهاب مميش، يعمل على توسعة المدخل الجنوبي بعرض 40 مترا مع زيادة عمق القناة إلى 72 قدما بدلاً من 67.

والتقى «ربيع»، الأطقم الفنية والمهندسين العاملين على الكراكة حسين طنطاوي، وحثهم على تكثيف العمل لسرعة إنهاء المشروع وتسليمه خلال الوقت المحدد له بنهاية 2023.