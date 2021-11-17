«الإسكان» تعرض برنامج «مياه الشرب والصرف» على البنك الدولى

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى فعاليات ورشة عمل لتبادل الخبرات الدولية فى تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق النتائج، والتى نظمها البنك الدولى لإعادة الإعمار، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بمشاركة مصر والهند وتنزانيا، وبنين غرب أفريقيا، وبحضور جينفر سارة، مدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى، ومارا وارويك، مديرة دول ملاوى وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى بالبنك الدولى.

ووفقاً لبيان وزارة الإسكان أمس، عرض «إسماعيل» تجربة مصر فى نتائج تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، والجارى تنفيذها بتمويل من البنك الدولى، بقيمة 1.15 مليار دولار، فى 6 محافظات، لخدمة نحو 32 مليون نسمة. وأكد «إسماعيل» أهمية المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطنين فى أعمال البرنامج، من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروى، وعلى مستوى كل قرية، إضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان على مستوى القرى، ما شجع المواطنين على التبرع بأكثر من 95% من الأراضى اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحى بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وكذا أهمية قياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، والذى تم ضمن أعمال البرنامج.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الاستعلام الميدانى عن الطلبات المسجلة بإعلان «سكن لكل المصريين 2»، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى «غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة» للمواطنين مُنخفضى الدخل، الحاجزين بالمشروعات التى يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، مع الاستمرار فى عملية فحص وفرز مُستندات المواطنين مُنخفضى الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، التى يزيد عدد المتقدمين على عدد الوحدات المتاحة، وكذلك مُستندات المواطنين متوسطى الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى بإتاحة تمويل عقارى بفائدة 3% لمدة 30 عاماً.