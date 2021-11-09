وزير الإسكان: الدولة تنفق استثمارات ضخمة لتوفير كوب مياه آمن ونظيف

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشدداً على وجوب التصدي لوصلات الخلسة، حيث إنها تُعد سرقة وجريمة يُعاقِب عليها القانون.

تعريفة المياه ليست نظير الاستثمارات ولكل مقابل الصيانة والتشغيل

وقال الجزار، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن الدولة تنفق استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف، من أجل توفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحي لإعادة استخدامه في الأغراض المخصصة لذلك.

وأوضح وزير الإسكان، أن تعريفة مياه الشرب التي يتم تحصيلها من المواطنين، ليست نظير الاستثمارات التي تنفقها الدولة في البنية التحتية، بل هي مقابل مصاريف التشغيل والصيانة بما يضمن استدامة الخدمة، كما أن الدولة تدعم أيضاً مصاريف التشغيل والصيانة في حالة عدم كفاية ما يتم تحصيله من المواطنين.

مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى المحافظات

واستعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، ومراجعة محطات الصرف الصحي، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، إن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات.

وأضاف مصطفى، أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمي، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.

وتابع مصطفى، أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة.