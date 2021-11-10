وزير الإسكان يستعرض تجربة مصر العمرانية مع مسؤولي البنك الدولي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في البنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، والنهضة العمرانية الكبيرة، التي حققتها الدولة المصرية بمختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خطط إنشاء مدن الجيل الرابع

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان، المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في مجال إنشاء مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية ومستدامة، وتحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وهو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ولتحقيق هذا الهدف نفذت الدولة ولا تزال شبكة من الطرق القومية لربط المجتمعات العمرانية القائمة بمناطق التنمية المستهدفة، ومشروعات النقل الذكي المستدام، الذي يحقق سهولة التواصل، ويسرع بمعدلات التنمية.

استراتيجية بـ3 محاور لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

كما تناول وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير السكن اللائق لكل المواطنين، حيث تعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية من خلال استراتيجية لها 3 محاور، أولها، دعم الشباب ومحدودى الدخل من خلال تنفيذ الوحدات السكنية الملائمة لتلك الشريحة (مشروع سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل)، وثانيها، المساندة لشريحة الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة (مشروع سكن مصر – مشروع دار مصر – غيرهما)، وثالثها، هي الإتاحة لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال تنفيذ وحدات سكنية فاخرة، وتوجيه العائد من تلك الوحدات لدعم محدودي الدخل، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، ويسهم في توفير السكن اللائق لكل المواطنين.

تطوير المناطق غير الآمنة

وتطرق الوزير، للمشروع القومي الكبير، والذي تبتنه الدولة بكل قوة، وهو تطوير المناطق غير الآمنة، حيث نفذت الدولة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لقاطني المناطق غير الآمنة، سواء بإعادة التسكين في نفس المكان بعد التطوير، أو التسكين في مشروعات بمناطق أخرى يتم تنفيذها بمجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، من أجل توفير حياة كريمة لساكني تلك المناطق.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى جهود الدولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسّع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي طبقا لأعلى المعايير العالمية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتلبية الطلب على خدمات المياه والصرف، نتيجة للتوسع العمراني الكبير والزيادة السكانية.

وأكد وزير الإسكان أنّ الدولة تركز أيضا على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلوم الحديثة في مجال التشييد والبناء، وتنفيذ مختلف المشروعات، من خلال الاستعانة بالشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث الخبرات، للبنائين المصريين، وإعداد جيل من الكوادر المدربة على أعلى مستوى، فنحن نهدف لتنفيذ مختلف المشروعات بأعلى جودة وفى أقصر وقت ممكن.

النهضة العمرانية في مصر

من جانبه، أبدى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا، وبحجم المشروعات التي يتم تنفيذها في زمن قياسي، مؤكدا أنّ ما يتم إنجازه في هذا الوقت القصير يضاهي ما يتم تنفيذه بالدول الكبرى مثل الصين.