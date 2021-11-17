المطرب مسلم بعد وقفه عن الغناء: بغني في الأوبرا منذ عمر 8 سنوات

قال المطرب ومؤدي المهرجانات «مسلم»، إن اسمه من ضمن الفنانين المدرجين على قائمة الممنوعين من الغناء بعد قرار نقابة الموسيقيين، وسبب الوقف بعض الأوراق التي يحاول تجهيزها الآن، موضحًا أنه غنى تترات مثل تتر مسلسل «موسى» وفيلم «ماكو»، لافتًا إلى أنه مغنى في الأوبرا منذ أن كان عمره 8 سنوات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN».

لم أقل أي لفظ خارج خلال الأغاني .. والموضوع معايا «ورق» بس

وأضاف «مسلم»: «أنا الحمد لله لم أقول أي لفظ خارج، وأغنية خطر مع حودة بندق مكسرة مصر، والقرار ظلم الجميع ووضعهم في سلة واحدة، أنا مش زعلان لأن الموضوع معايا في الورق بس، بس كان نفسى ما تحطش في حتة مطرب مهرجانات»، موضحًا أن حمادة أبو اليزيد بالنقابة دعاه إلى تحضير ورقه وفى أقرب وقت سيقدمه للنقابة.

وتابع: «لو منعنوني هيكون أمر ربنا وأكيد مش هاتحصل حاجة وحشة عشان أنا ماشي صح، وأنا دارس مزيكا في مسرح سيد درويش في الإسكندرية، أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات، أنا مش باخد حاجة من الأغاني على يوتيوب، واللي بياخد الأرباح شركة الإنتاج، الفلوس اللي بتجيلي من الأفراح والحفلات».

ضد قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء

فيما قال الكاتب سيد محمود، إنه ضد قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغنيي المهرجانات من الغناء، لا سيما وأننا أمام ديمقراطية، «قرار المنع قرار جائر»، موضحًا أن الضبطية القضائية للنقابة ستفتح بابا من الفساد الذي سيسمح بعدد كبير من العناصر الإدارية لتولي دور غير دورهم، كما أن التطور التكنولوجي أكبر من القدرة على السيطرة عليه، والحل في طرح الفن الجيد.

وتابع: «من يومين انتهي مهرجان الموسيقي العربية وهو فن جيد، العملة الرديئة لن تزيح الجيدة كما يقال»، كما أنه لا بديل إلا باستخدام الوسائل الصحيحة للارتقاء بالذوق العام، ففي يوم 20 نوفمبر ستصل أهم أوركسترا، وعلينا دعم الفنون الراقية، مؤكدًا أن الجمهور دائما يدعم الفن الراقي والدليل ما حدث مع الفنان هاني شاكر بالأوبرا.