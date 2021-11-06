عمر كمال: المهرجانات مبقتش تناسبني ودويتو عبدالباسط حمودة نقلة لـ«الشعبي»

يطرح بعد أيام المطرب الشعبي عمر كمال، أغنيته الجديدة «ضيعنا»، بالتعاون مع الفنان الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، وتعد أول إنتاج لشركته الفنية الجديدة «أوكيه برودكشن».

عمر كمال يشدو مع عبدالباسط حمودة في ضيعنا

وقال عمر كمال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يضع حالياً اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة بعد تصويرها الأربعاء الماضي في منطقة العجوزة، بالتعاون مع المنتج الفني «أحمد موه»، والاستايلست فريد عادل، والمخرج كامبا.

وأضاف عمر كمال، أن الأغنية تُعد باكورة إنتاج شركته التي أسسها للابتعاد عن مشاكل الإنتاج الأخرى.

عمر كمال يكشف سبب ابتعاده عن المهرجانات

وأوضح أن أغاني المهرجانات لم تعد تسير في طريق مناسب له، خاصة بعد ظهور عدة أغانٍ ليست على المستوى الجيد خلال الفترة الماضية.

وعن اختيار عبدالباسط حمودة، قال: «عبدالباسط حمودة صوت محترم ليكون باكورة إنتاج الشركة، وخصصت ميزانية ضخمة للكليب، وأعتزم إنتاج «تراك» مصور بشكل احترافي بمعدل كل شهر أو شهر ونصف الشهر».

وتابع: «مثلما كانت أغنية بنت الجيران، نقلة في خريطة أغاني المهرجانات، فأرى أن «ضيعنا» تكون نقلة جديدة للأغاني الشعبية، وخاصة وأن «إيفيه» الأغنية أكثر من رائع، فضلاً عن فكرة الكليب الملائمة للكلمات والألحان.