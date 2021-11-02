عمر كمال: «ضيعنا» ستحدث نقلة في المهرجانات على طريقة «بنت الجيران»

كشف المطرب عمر كمال كواليس التحضير لأغنيته الجديدة «ضيعنا» التي تجمعه بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، والمقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب، غداً الأربعاء، داخل أحد مواقع التصوير بمنطقة العجوزة، تمهيداً لطرحها عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن هذه الأغنية تُعد باكورة شركة الإنتاج التي تحمل اسمه وقام بتتأسيسها أخيراً، مرجعاً سبب إنتاجه لها إلى وجود محاولات للتضييق على مطربي المهرجانات بعد حالة النجاح التي حققوها خلال الأعوام الأخيرة، على حد قوله.

عمر كمال: قررت أصرف على شغلي لمواجهة الحرب على المهرجانات

وأضاف: أغاني المهرجانات تسير حالياً في طريق ليس مُحبباً لي، بخاصة وأن هناك توجهاً بدعم الأغاني الشعبية والراب وفك كتلة المهرجانات، ومن هذا المنطلق، أسست شركتي وقررت الإنفاق على شغلي من مالي الخاص، ولم أجد أفضل من أغنية «ضيعنا» وصوت محترم بقيمة عبد الباسط حمودة لتكون باكورة إنتاج الشركة، حيث خصصت ميزانية ضخمة للكليب، وأعتزم إنتاج «تراك» مصور بشكل إحترافي بمعدل كل شهر أو شهر ونصف الشهر.

وتابع: مثلما كانت أغنية «بنت الجيران» نقلة في خريطة أغاني المهرجانات، فأري أن «ضيعنا» ستكون نقلة جديدة لهذه النوعية من الأغاني، بخاصة وأن «ايفيه» الأغنية أكثر من رائع، ناهيك عن فكرة الكليب الملائمة للكلمات والألحان.

عمر كمال يطرح الملصقات الدعائية لأغنية «ضيعنا»

وكان عمر كمال قد طرح الملصقات الدعائية للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن سعادته بتعاونه مع عبد الباسط حمودة، باعتبار أن الأخير واحد من الأصوات القوية في مجال الغناء الشعبي.