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محمود مسلم

المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة لعملائها

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الوطن
11:01 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
المجموعة البافارية للسيارات

المجموعة البافارية للسيارات

المجموعة البافارية: لدينا كمية كبيرة من قطع الغيار الأصلية وأفضل مهندسين وفنيين متخصيين للخدمة و الصيانة، بالاضافة إلى أسطول سيارات الخدمة المتنقلة 

تعمل المجموعة البافارية للسيارات بصفة مستمرة على راحة عملائها وتلبية احتياجاتهم  فى خدمة و صيانة سياراتهم في أي مكان، لذلك فهى تؤكد حرصها التام على التعامل مع جميع السادة العملاء.

وتؤكد المجموعة عن توافر مجموعة كبيرة من قطع الغيار الاصلية  فى مراكز الصيانة المعتمدة و التى تعمل جميع أيام الاسبوع .

وتؤكد المجموعة  البافارية ان مراكز الخدمة فى مناطق القطامية  و أبورواش و الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السادة العملاء ، بالإضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة التى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أعطال الطريق الطارئة ، و ذلك من خلال الارقام التالية .  

القاهرة : 01222692269

الجيزة : 01222693269

الاسكندرية : 01222694269

وتشمل الخدمة و الصيانة جميع أعمال السمكرة و الطلاء ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية للصيانات الاخرى .

تتوافر داخل مراكز الصيانة السابق ذكرها العديد من قطع الغيار والكماليات ، ويمكنك حجز موعد لصيانة سيارتك بالاتصال على رقم الخط الساخن 19269.

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