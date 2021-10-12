«حماية المستهلك» يحذر من مراكز الصيانة الوهمية: «غش ونصب واحتيال»

طالب عدد من خبراء الصناعة ومجموعة من البرلمانيين وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض ممثلي الشركات العالمية في مصر، بضرورة التصدي بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرين من خطورتها الشديدة على الشركات الصناعية، وبالتالي على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة لعدم مشروعيتها، وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلاً عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية، التي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

غش ونصب واحتيال

جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان (مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد) التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصربين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار مساندة الجهود الحكومية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحماية المواطنين من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي تقوم بها مراكز الصيانة الوهمية، والتي تؤثر سلبياً على عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

تأثير المراكز غير المعتمدة على الاقتصاد

قال الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك طبقًا للقانون فإن وظيفته تتضمن حماية المستهلك وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك، حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشراً يدل على الرواج الاقتصادي.

وأشار المهندس، إلى أن الجهاز بصدد إصدار قائمة بيضاء بها مراكز الخدمة المعتمدة من الشركات وهيئة الرقابة الصناعية، كما سيقوم الجهاز بإطلاق عدد من قنوات التواصل، والتي تتضمن التواصل عبر الخط الساخن وتطبيق الواتس أب، مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات الممكنة لتفعيل المبادرة بما يحقق مصالح المستهلكين.

وأكد المهندس ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، أن مجموعته الأكثر تضررًا في السوق المصري من هذه الظاهرة من أكثر من 20 عاماً والكثير من المراكز الوهمية تستغل علامتنا التجارية واسمنا في عالم الصناعات للنصب على المواطنين، مما يعوق جهودنا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للمستهلك المصري.

حياة المستهلك في خطر

وأضاف: «إن المراكز غير المعتمدة ليس لها خبرة ولا تمتلك مقاييس محددة، بل وصارمة للأمان والجودة فيما يتعلق بقطع الغيار مما يعرض حياة المستهلك للخطر».

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد أمراً هاماً جداً من أجل توعية وإرشاد المستهلك الذي لا يعلم أنه يتعامل مع مراكز صيانة غير معتمدة.

وشدد ميسم، على أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من شركاء القطاع الخاص للقضاء على هذه الظاهرة بما يتضمن الإبلاغ عن المراكز غير المعتمدة، التي يتم التعرف عليها من شكاوى المستهلكين أو التعاون مع الجهاز في المبادرة التي سيتم إطلاقها، واعتماد المراكز التي ترقى لمواصفات ومعايير الشركة.

كما رحب ميسم، باقتراح المهندس أيمن حسام بإنشاء أكاديمية تدريبية لضمان تفريخ كوادر يتم تدريبها طبقاً لأعلى المعايير والمقاييس العالمية، مؤكداً على استعداد الشركة أن تكون «جندي» من جنود الجهات الرقابية.

مطالب بتفعيل القوانين

وختاماً شدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين وتعاون جميع الأطراف المعنية، بما فيها أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص ممثلة في الشركات الصناعية، والتصدي لظاهرة انتشار هذه المراكز الوهمية التي ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للمواطنين، وتعريض حياتهم للخطر نتيجة لاستعانتهم بعمالة غير مدربة وتوريد قطع غيار غير أصلية، مما قد تؤدي أضرار مادية بالمواطنين، ومطالبين بضرورة إطلاق حملة إعلامية مكبرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمقاومة ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.