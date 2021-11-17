مؤسسة 10mojo الرقمية تطلق تقريرها السنوي لعام 2021

أطلقت مؤسسة «10mojo» الرقمية تقريرها السنوي لعامها الثاني 2021، الذي يعتبر العام الأهم للمؤسسة التابعة للشركة العربية للاستوديوهات الرقمية، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وهي استثمار إماراتي يستهدف الشباب العربي من جميع الدول العربية.

وتعتبر «10mojo» الاستوديو العاشر في العالم الذي يعمل بالهواتف المحمولة ومصمم خصيصا للمشاهدة عن طريق الهاتف.

يمكن الاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة: 10mojo.tv