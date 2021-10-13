10mojo تطلق أكاديمية متخصصة في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى

تعد 10mojo Academy هي الأولى، من نوعها بمصر والوطن العربي، المتخصصة في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى.

وتطرح الأكاديمية، مفهوم جديد للتدريب الإعلامي، وهو مزيج بين الإعلام التليفزيوني والرقمي، إذ تتميز شبكاتنا الإعلامية، بأنها تضم منصات إعلامية مختلفة بين تليفزيونية، صحفية ورقمية.‏‎

وتهدف الدورات الاحترافية «10 دورات»، إلى تطوير العاملين في الحقل الإعلامي، وغير المنتسبين له أيضًا، لتجهيز جيل يستطيع التعامل مع الإعلام التقليدي والإعلام الجديد.

وتوفر له منصة 10mojo كخطوة حقيقية وجادة بعد التخرج، ويجري التدريب على أحدث الاستوديوهات الرقمية، المجهزة فقط بالهواتف المحمولة، إذ تعتبر مؤسسة 10MOJO الرقمية صاحبة الاستوديو العاشر من نوعه في العالم، وفقا لمؤتمر باريس الدولي للموبايل فبراير 2020.