هاني شاكر: «ما فعله حسن شاكوش يشبه جريمة قتل.. ومش هنقبل اعتذاره»

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على قرار منع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، قائلا: «حسن شاكوش لن يغني في الأفراح أو المسارح داخل مصر»، مؤكدا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني، «اللي عايز يسمع حسن شاكوش يسمعه على يوتيوب، وقرار سحب الرخصة منه جاء بإجماع مجلس النقابة»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

من حق من تم منعهم القيام بالغناء خارج مصر

وأضاف «شاكر»، أنه من حق من تم منعهم، القيام بالغناء خارج مصر أو عبر يوتيوب، موجهًا رسالة عتاب إلى عمر كمال لمساندته حسن شاكوش بقوله: «هتكسر الدنيا»، إذ قال لـ «عمر كمال»: «إنت مش عارف شاكوش عمل إيه وكلامه الخارج على المسرح»، موضحًا أنه ليس ضد المهرجانات ولكنه ضد ما يقال فيها، كما أن قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء يعود لأكثر من شهرين، وتم إضافة عدد من الأسماء بعد عمل اختبار لبعضهم.

حمو بيكا قدم في اختبار النقابة ورسب

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن حمو بيكا قدم في اختبار النقابة ورسب، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني، مؤكدًا أن القرار نشر بعدما طلب من النقابة الأسماء، «كل من لا يملك تصريح بالغناء لن نسمح له بالغناء»، وسيكون هناك تنسيق بين النقابة والجهات التنفيذية وشرطة السياحة لمنع ما ضمته القائمة من الغناء، «فيما يتعلق بـ حسن أبو الروس، فأنه سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، ويصل الموضوع إلى الحل قريبا، أبو الروس قام بالغناء في الجونة دون تصريح ولم يدفع رسوم في النقابة»، مشددا على ضرورة إخطار النقابة في حالة قيام المطرب بالغناء.

ما فعله حسن شاكوش يشبه جريمة قتل

وتابع الفنان هاني شاكر: «مافعله حسن شاكوش يشبه جريمة قتل، وإهدار للذوق العام، وما فعله كلام فارغ، ولن نقبل الاعتذار، لأنه أساء لنقابة الموسيقيين، وتم سحب تصريحات مزاولة المهنة من حمو بيكا وحسن شاكوش نهائيا، ما فعله شاكوش شيء خطير أنه يؤدي الغناء بكلمات إباحية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء، هؤلاء المطربين تم تحذيرهم، ولكنهم لم يحمدوا ربنا على النعمة التى يعيشون فيها».