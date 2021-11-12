هاني شاكر يشعل الأوبرا بـ «علي يا سيسي» في حفل كامل العدد.. فيديو وصور

أطرب الفنان الكبير هاني شاكر جمهوره ومحبيه فى ليلة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية، المقام بدار الأوبرا المصرية، في حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والقائمين على المهرجان.

شاكر يغير كلمات أغنية «علي الضحكاية» إلى «علي ياسيسي»

وخلال الحفل قام الفنان الكبير هاني شاكر، بتغيير كلمات أغنيته الشهيرة «علي الضحكاية» إلى «علي ياسيسي علي»، في إشادة بإنجازات الرئيس السيسي، وهو ما صاحبه تصفيق حاد من الجماهير الحاضرة للحفل الذي حمل لافتة كامل العدد.

هاني شاكر يشدو لفايزة أحمد وعبدالحليم حافظ

غنى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، مجموعة مختارة من أشهر أعماله، حيث أدى خلال الحفل ما يقرب من 30 أغنية، كان منها «ولا بيك ولا بيا، لو روحت بعيد، مع قلبك، لو سمحتوا، دعوة فرح، المفروض، وعد منى، يا ريتني، يا ريتك معايا، نسيانك صعب أكيد، ادينى قلبى تانى، كدة بردوا يا قمر، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، أصاحب مين، على الضحكاية»، إلى جانب أغاني «ليه يا قلبى ليه» لـ فايزة أحمد، و«قارئة الفنجان» و«احلف بسماها» من أعمال العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

هاني شاكر يقدم أغنية «لو سمحتوا» لأول مرة بمهرجان الموسيقى

خرج «شاكر» عن قائمة الأغنيات التى كان قد وضعها وقدم من نفسه أغنيات أخرى منها أغنية «لو سمحتوا» والتي يقدمها لأول مرة.

سبق حفل النجم هاني شاكر، فاصل تضمن كوكبة من الغنائيات الذهبية كان منها «يا تمر حنة وسألوني الناس»، أداء كنزى، «ع الحلوة والمرة»، تغنى بها محمد حسن، إلى جانب دويتو «شحات الغرام» وشاركته فيها إيمان عبدالغنى، التى شدت أيضا بـ «يا عيوني ليه تداري، كل اللى لاموني وبلاش تفارق».

وفى بداية الحفل عزفت الفرقة موسيقى «كل هذا الحب»، لـ عمار الشريعى.

وشهد مسرح الجمهورية حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وسبقها فاصل غنائي لكل من إبراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدي وأيوب التجاني.

وعلى مسرح مكتبة الإسكندرية قدم النجم التونسى صابر الرباعي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، بعد فاصل غنائي للمطربة ريهام عبدالحكيم.

كما أقيم على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان.

كما قدمت فرقة الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم، حفلا على المسرح الخارجى تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.