هاني شاكر لـ «شاكوش»: لماذا لم تتذكر مهنتك كمطرب قبل كلامك الإباحي؟

أبدي الفنان هاني شاكر دهشته من تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش التي أكد خلالها عدم امتهانه لمهنة أخري بخلاف الغناء، وذلك في معرض رد الأخير على تصريحات نقيب المهن الموسيقية بأن شاكوش لن يغني مجددا.

وقال «شاكر» في مؤتمر صحفي أقيم علي هامش حفله بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، اليوم الخميس، داخل دار الأوبرا المصرية: «قرار وقف شاكوش كان من شهرين بعد الكلام الإباحي اللي قاله على المسرح، وأود أن أساله: لماذا لم تقل لنفسك هذا الكلام قبل ما فعلته على المسرح؟ كان يجب أن يفكر قبل يقول هذا الكلام الإباحي.

تفاصيل أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين

وجاء قرار وقف حسن شاكوش بسبب خلافه مع المطرب رضا البحراوي وفرقته في حفلهما بالساحل الشمالي، فضلاً عن إساءته لفئة الطبالين حينما قدم أغنية علي المسرح قال فيها: «لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصة»، وهو ما اعتبره الطبالون إهانة لهم.

تفاصيل حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقي العربية

ويشدو هاني شاكر بأكثر من 20 أغنية في الحفل الذي انطلق، منذ قليل، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، ومنهم «غلطة، لسة بتسألي، لو كنت غالي، إنت السبب، ياريتني، جرحي أنا، إنت السبب، حكاية كل عاشق، بحبك يا غالي، أحلي الليالي، لو بتحب حقيقي صحيح، إلا دموعك أنت، بحبك أنا».