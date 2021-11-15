مصدر بالموسيقيين: نتيجة اختبار قيد حمو بيكا متوقفة على توقيع هاني شاكر

رغم مرور ما يقرب من أسبوع على خضوع مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، لاختبار لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إلا أن نتيجة الاختبار لم تعلن حتى الآن، في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالنقابة أن هناك انقسام بين الأعضاء حول قبول «بيكا» من عدمه.

حمو بيكا ينتظر توقيع هاني شاكر على نتيجة اختبار لجنة القيد

وعلمت «الوطن»، من مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن النتيجة داخل النقابة جرى معرفتها فعليًا؛ ولكن لا ينبغي إعلانها إلا بعد تمريرها في أول مجلس إدارة للنقابة، وتوقيع النقيب وسكرتير النقابة عليها لكي تُعتمد.

«الموسيقيين» ترفض فكرة قبول حمو بيكا كمطرب بينهم

وتابع المصدر أن هناك انقساما داخل مجلس النقابة حول حمو بيكا، فأغلبية «الموسيقيين» ولجنة التقييم ضد اعتماده؛ لكونه لا يمتلك أي مؤهلات صوتية أو موسيقية أو دراسية تجعله قادرا على قراءة النوتة الموسيقية.

وأضاف: «في حين أن هناك أعضاء في مجلس الإدارة يتفقون على قبوله كمنتسب وإعطائه تصريحا سنويا، من أجل وضعه تحت أعينهم ومراقبته حينما لا يقدم أعمالا غير جيدة وهادفة، مثل ما حدث مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش».

يذكر أن حسن شاكوش، تقدم أكثر من مرة للانضمام لنقابة المهن الموسيقية، وفي كل مرة كان يتم رفضه بسبب عدم إجادته الغناء أو حفظ النوتة الموسيقية، وكانت آخر مرة قد تم رفض قبول بيكا في جداول القيد بنقابة الموسيقيين منذ عام ونصف، حينما رفض الموسيقار حلمي بكر قبوله في الاختبارات.

وخضع بيكا لاختبار في لجنة القيد الأخيرة تحت رئاسة الموسيقار محمد ضياء الدين والموسيقار سامي الحفناوي والموسيقار هاني شنودة، وكان الأخير قد أوضح لـ«الوطن» في تصريح خاصه بأنه لم يتعرف على حمو بيكا، نظرا لأن دخل باسمه الحقيقي في الاختبارات.