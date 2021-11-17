حسام أمين: توفير علاج أمريكي للقضاء على كورونا بداية من ديسمبر المقبل

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الدواء المكتشف في الولايات المتحدة لعلاج فيروس كورونا، سيكون متاحًا للاستخدام بداية من شهر ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يقلل من ظروف أعراض فيروس كورونا، ويجب استخدامه في حال الإصابات المبكرة.

الدواء الجديد لن يكون له أعراض جانبية

وأضاف «أمين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» على شاشة «CBC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الدواء لن تظهر عليه آثار جانبية مؤذية للغاية، لافتًا إلى أن تحليل الآثار الجانبية يظهر بعد 15 دقيقة، مبينًا أن شركة «فايزر» ستسمح للدول بتوفير الدواء لها دون مبالغ كبيرة، ما يساعد على الإسراع بالقضاء على الفيروس، وربما يتم الأمر في عام 2022.

تطعيم جميع الأفراد

وأوضح أن زيادة التطعيم ضد فيروس كورونا، سيساعد في القضاء على الفيروس، وبدأت الولايات المتحدة تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات حتى 15 سنة، وسيتم أخذ موافقة تطعيم الأطفال من سن 6 شهور إلى 5 سنوات، بداية من يناير المقبل من أجل تطعيم كل الفئات لوقف انتشار العدوى.

تحذير من الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي

وطالب المواطنين بالحصول على اللقاح، نافيًا وجود تأثيرات سلبية نتيجة تناوله وعدم تصديق الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثرت على عدد كبير من الأشخاص.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وأصبح وباءً عالميًا في مارس 2020، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر.