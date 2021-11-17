إعلان هام لطلاب الجامعات الذين تخلفوا عن تلقي لقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بشأن منع غير الحاصلين علي لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي والمنشآت الجامعية والكليات، مع توفير عدد من نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة بجوار مداخل الجامعات لمنح التطعيمات للطلاب مباشرة، فيما قررت عدة جامعات البدء في تطبيق إجراء جديد تجاه الطلاب غير المطعمين من السبت المقبل، وهو سحب بطاقة الرقم القومي من أي شخص غير حاصل علي لقاح كورونا، وتوجيهه لأقرب نقطة تطعيم سواء داخل الجامعة أو مستشفيات الطلبة، للحصول على لقاح كورونا، ومن ثم استلام بطاقة الرقم القومي بعدها من خلال تقديم شهادة الحصول علي التطعيم الجرعة الأولى.

وأعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، انه في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها جامعة المنصورة، وذلك لضمان حصول جميع منتسبيها على لقاح كورونا، وحرصاً منها على سلامة جميع المنتسبين لها واستجابة لرغبات العديد من أولياء أمور الطلاب، قررت اعتباراً من يوم السبت المُقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري وحتى الخميس المقبل الموافق 25 نوفمبر 2021م، سحب بطاقة الرقم القومي من الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا عند مداخل بوابات الجامعة المختلفة على أن يقوم الطلاب بعدها بالتوجه فوراً إلى مركز تلقي اللقاح داخل الحرم الجامعي ومن ثم تسليم البطاقة إليهم وذلك بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا حيث لا يتم السماح لأي طالب بدخول الامتحانات بدون تلقي اللقاح.

توفير عدد من نقاط التطعيم المختلفة داخل الحرم الجامعي

وفي السياق ذاته، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة نجحت في تطعيم 95% من منتسبيها من الطلاب، بلقاح كورونا، وإتمام عملية التطعيم بالكامل لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً على أنه تم توفير عدد من نقاط التطعيم المختلفة داخل الحرم الجامعي لتطعيم أي شخص يرغب في الدخول للحرم الجامعي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات نجحت في التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد من حصول الطلاب علي التطعيم من عدمه، وتوجيه غير المطعمين إلي مراكز تلقي اللقاح مباشرة، فيما ستشهد الجامعات بدءا من السبت المقبل التشديد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والتشديد علي حصول الجميع علي لقاح كورونا، أبرزها سحب بطاقة الرقم القومي من الطلاب غير المطعمين وتوجيههم إلي مراكز تلقي اللقاح مباشرة ومن ثم تسليمهم البطاقة بعد أخذ التطعيم.