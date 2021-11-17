«فايزر» تطلب ترخيص عقارها المضاد لـ«كورونا»

قدمت شركة «فايزر» طلباً للسلطات الصحية الأمريكية، من أجل الترخيص لعقارها الفعال بنسبة 90٪ فى معالجة المرض الذى يسببه فيروس «كورونا»، وكانت الشركة قد كشفت أن الحبوب التى أنتجتها لمعالجة المرضى بالفيروس فعالة جداً، فى خفض أعراض الإصابة ومخاطر الوفاة، وتأتى الخطوة بعد بضعة أسابيع على تقديم شركة «ميرك» طلباً إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية، للسماح باستخدام أقراصها المضادة للفيروس.

من جهة أخرى، بدأت دول أوروبية فرض قيود على الأشخاص غير الملقَّحين من شأنها أن تعزل هذه الفئة بشكل متزايد، وكانت النمسا التى تعانى من موجة إصابات جديدة، فرضت قيوداً على غير الملقّحين بعد أن أجبرتهم على عدم مغادرة منازلهم.

وفى ألمانيا، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ، أمس، ضد الذين لم يتلقوا اللقاح، بحيث يطلب من الناس إثبات التطعيم بشكل كامل أو التعافى لدخول الحانات والمطاعم ودور السينما.

وفى بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن الجرعة المعززة ستكون مطلوبة حتى يعتبر الشخص محصَّناً بشكل كامل

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى العالم إلى أكثر من 254.3 مليون إصابة، وإجمالى الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.