تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الإعلامية شيرين الدويك.. جلطة بـ«التاجي»

كشفت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك»، منذ دقائق قليلة، سبب وفاة الإعلامية شيرين الدويك، موضحة أنها أصيبت بجلطة في الشريان التاجي.

بينما أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلتها شيرين الدويك، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

توفيت أثناء النوم

وكتبت ميرفت المليجي: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات.. ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة».

واختتمت الإعلامية: «ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم، الدنيا فعلا صغيرة، وكل يوم بتصغر أكتر».

وفاة الإعلامية شيرين الدويك

وأعلنت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك»، وفاة الإعلامية شيرين الدويك.

وكتبت الصفحة: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».