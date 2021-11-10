مدير مشروع «مثلث ماسبيرو»: وحدات سكنية كاملة التشطيب وأنشطة تجارية وترفيهية

قال المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ تطوير مثلث ماسبيرو، إن مشروع تطوير المنطقة من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لإعادة رونقها الحضاري، ما يغير من خريطة المنطقة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، مشيرا إلى أن مسطح منطقة مثلث ماسبيرو التقريبي، يبلغ نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

أبرز المشروعات القائمة بمنطقة مثلث ماسبيرو

وأوضح مدير عام تنفيذ تطوير مثلث ماسبيرو، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الإسكان البديل، بجانب عمل سلسلة من الفنادق المهمة لتنشيط العملية السياحية بالمنطقة، وهو واحد من المشروعات التي توليه الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق.

كما يوفر مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو عددا من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة، بجانب أبراج ماسبيرو، ومنها الفندقي، السكني، إداري، وفقا لـ«نسيم».

وأشار مدير عام تنفيذ المشروع، إلى أن المساحة المخصصة لمشروع الأبراج داخل منطقة مثلث ماسبيرو تبلغ 6.2 فدان، وتتكون الأبراج الجار تنفيذها بمنطقة مثلث ماسبيرو، من دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة.

تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب

وأضاف مدير عام المشروع، أن المشروع يشمل أيضا برج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، إضافة إلى برج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم، دور أرضي تجاري، و15 دور متكرر.

يبلغ مسطحها التقريبي 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتكون أبراج السكن البديل، من 18 دورًا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، كما تبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة 900م، بحسب «نسيم».

كما أشار مدير عام تنفيذ المشروع، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للأبراج السكنية، داخل المنطقة، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو، على أن يجري تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب.