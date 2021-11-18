أبرز المعلومات عن بيت الرزاز بالدرب الأحمر قبل زيارة الأمير تشارلز

تأتي زيارة الأمير شارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوول، إلى مصر اليوم الخميس، بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وترشيح مصر لاستلام رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022.

ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ في هذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل عملنا معا للتصدي لتغير المناخ، وكذلك تسلط هذه الزيارة الضوء على حفظ التراث الثقافي الديني في أنحاء المجتمع المصري.

ولدى وصول أمير ويلز ودوقة كورنوول إلى مصر، سوف يستقبلهما الرئيس السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر في قصر الاتحادية، للترحيب بهما رسميا في القاهرة.

ومن ثم يلتقي صاحبا السمو الملكي، شيخ الأزهر، للبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة.

ويعزز هذا اللقاء الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث، للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين، وسيزور بيت الرزاز في الدرب الأحمر.

أبرز المعلومات عن بيت الرزاز بالدرب الأحمر

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن بيت الرزاز.

- يعد بيت الرزاز أحد أجمل الآثار المملوكية في الدرب الأحمر.

- بيت الرزاز هو قصر مكون من منزلين بينهما فناء، بنى السلطان قايتباي العقار الأول بالجانب الشرقي عام 1480 ميلادية.

- المنزل الآخر بالجانب الغربي بناه في القرن الثامن عشر، أحمد كتخدا العزبان الرزاز، حفيد تاجر الأرز الثرى خليل كتخدا.

- منح الوالى أحمد كتخدا العزبان إدارة حرفة «الرزازة» المسؤولة عن جمع محصول الأرز فى مصر، ومن هنا لقب بـ«الرزاز».

- يعتبر بيت الرزاز أحد النماذج النادرة الباقية لهذا النوع من بيوت الأمراء أو رجال البلاط السلطاني.

- تزين بيت الرزاز نوافذ خشبية، بينما الأسقف مصنوعة من ألواح خشبية مطلية.

- استخدم الطابق الثاني كأماكن للسيدات، وأقيمت له المشربيات، بينما كان الرجال يشغلون الطابق السفلي للبيت.

- مندرة بيت الرزاز تعد أكبر مندرة تاريخية باقية في القاهرة حتى يومنا هذا.

- توسع بيت الرزاز وتطور فى عدة مراحل زمنية حتى صار مجمعا سكنيا ضخما لعائلة واحدة، وتصل مساحته إلى 3400 متر مربع.

- بيت الرزاز به أكثر من 170 غرفة.

- في عام 2007، نفذ فريق بقيادة المركز الأمريكي للبحوث في مصر، أعمال الترميم بالمجمع الشرقي.