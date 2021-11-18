تغيب طفلة عن منزلها بالإسماعيلية.. «خرجت تلعب مع أصحابها ومرجعتش»

تغيبت طفلة في عمر عامين بمحافظة الإسماعيلية، أول أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة، خلال لهوها أمام منزل العائلة بمركز فايد.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بتغيب الطفلة سجا أحمد السيد، بمنطقة منشية السلام التابعة لقرية أبو سلطان في الإسماعيلية.

والد الطفلة: كانت بتلعب أمام المنزل

وقال والد الطفلة سجا، إنها كانت تلعب أمام المنزل واختفت فجأة، ولم يتم العثور عليها أو إرشاد أحد عنها، مضيفا خلال تحريره محضر بمركز شرطة فايد، أنه لم يتلق أي اتصالات بشأن اختطافها أو طلب مبلغ مالي مقابل عودتها على سبيل المثال.

وتابع أن الطفلة كانت تلعب مع أقرانها أمام المنزل وفجأة اختفت، مشيرا إلى أنهم بحثوا عنها في كل مكان ولم يجدوها.

وطالب الأهالي، اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الدخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والعميد صلاح حافظ، مأمور مركز فايد، والمقدم سليمان عيسى، رئيس مباحث فايد، بتكثيف البحث عن الفتاة للعثور عليها.

فرق إنقاذ للبحث عنها في مياه الترعة

ودفعت إدارة الحماية المدنية بفرق إنقاذ للبحث عن الطفلة في مياه ترعة قريبة، مرجحين سقوطها بها.

واستمرت أعمال البحث منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، لمسح وتمشيط الترعة بالكامل لمحاولة العثور على جثمان الطفلة حال تعرضها للغرق، كما شكلت المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة المقدم سليمان عيسى، رئيس مباحث فايد، لفحص جميع علاقات أسرة الطفلة ومناقشة جيرانها وأقاربها.