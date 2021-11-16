إحالة قضية «سب 5 أشخاص» لمحافظ الإسماعيلية للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إحالة قضية سب وقذف محافظ الإسماعيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحكمة الاقتصادية.

وجاء في قرار المحكمة إحالة القضية؛ لعدم الاختصاص لكونها قضية إلكترونية على أن تنظر خلال شهر ديسمبر المقبل.

بشارة يتهم 5 أشخاص بسبه على مواقع التواصل الاجتماعي

واتهم محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، ومدير مكتبه، كلاً من الشافعي رمزي عبد الحميد، نبيل محمود محمد، علاء الدين مصطفى، حسن محمد عبد الفتاح، وسيد يونس، بسبه، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وتقدم محافظ الإسماعيلية ومدير مكتبه، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اتهما فيه المذكورين، بالتشهير به لتشويه صورته.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة، تهم إهانة موظفين عموميين عبر «فيس بوك» وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاتهامهم محافظ الإسماعيلية، بالفساد والانحراف بالسلطة.

وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات وصرفها للمتهمين من سرايا النيابة بكفالة مالية.

أحد المتهمين: انتقدت آداء الجهاز التنفيذي

وقال نبيل محمود أحد المتهمين في القضية، إنه لم يقم بسب محافظ الإسماعيلية على حساباته نهائيًا، إلا أنه انتقد أداء الجهاز التنفيذي وبعض رؤساء الأحياء في المدينة، وكتب على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «حسابي موجود وكل ما كتبته مازال موجودًا ولم أقم بمسح أو تعديل أي منشور يراجعوه ويقولي لي غلط في إيه».