مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء ووفاة طفل سقط من تروسيكل بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، نتيجة ملامستها أسلاكا عارية أثناء قيامها بأعمال المنزل بدائرة قسم أول سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، كما لقى طفل مصرعه بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، إثر سقوطه من أعلى تروسيكل ملك والده وارتطام رأسه بحجر.

مصرع ربة منزل صعقها تيار كهربائي في منزلها

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي بوصول «شيماء. ع. ز.ع»، 39 عامًا، ربة منزل، تقيم بناحية قسم أول سوهاج، مصابة بصعق كهربائي، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقتها «ولاء. ع. ز. ع»، 31 عامًا، لا تعمل، وتقيم دائرة القسم، قررت بأنه أثناء قيام شقيقتها المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

مصرع طفل سقط من أعلى تروسيكل بسوهاج

وفي واقعة أخرى، لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى موتوسيكل، ناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى جرجا العام، بوصول الطفل «عماد. م. ع. ا»، 5 أعوام، ويقيم بناحية بيت علام دائرة المركز، جثة هامدة، وادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال والده المدعو «محمد. ع. ا. ا»، 53 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله أعلى تروسيكل ملكه سقط أرضا واصطدمت رأسه بحجر، مما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي في المخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.