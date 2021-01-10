«بلاش طمع».. كيف ورط أحمد زكي الفنان هادي الجيار في «مدرسة المشاغبين»؟

رحل عن عالمنا، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد الفنان الكبير هادي الجيار الذي أمتعنا بالمسرحية الرائعة والمثيرة للجدل «مدرسة المشاغبين»، حيث كان يؤدي دور «لطفي» واحد من طلاب المدرسة الذي يرفض التعليم ويرى عدم جدواه.

ورغم مرور 48 عاما على المسرحية الكوميدية، إلا أن «مدرسة المشاغبين» لا تزال في وجدان المصريين حتى الآن.

وقد تحدث الفنان هادي الجيار عن دوره في مسرحية مدرسة المشاغبين وكيف ورطه الفنان الأسمر أحمد زكي في موقف طريف خلال اشتراكه في العمل المسرحي الشهير.

وروى الفنان الراحل هادي الجيار الموقف عن دوره في مسرحية مدرسة المشاغبين وكيف تورط في مشكلة بسيطة بسبب الفنان أحمد زكي، وفقًا لحوار تلفزيوني مع الفنانة إسعاد يونس في البرنامج الحواري صاحبة السعادة والذي عرض في ليلة رأس السنة عام 2019.

أجر الفنان هادي الجيار في مسرحية مدرسة المشاغبين

وخلال اللقاء التليفزيوني سألت المذيعة والفنانة إسعاد يونس الممثل القدير عن أجره في مسرحية مدرسة المشاعبين، فأخبرها أن أجره هو وأحمد زكي ويونس شلبي وقتها كان 15 جنيهًا شهريًا إلا أن بعد عام واحد من تقديم العمل ونجاحه بشكل ساحق طالبوا بزيادة أجرهم.

وأوضح الجيار أن الفنان الكبير أحمد زكي تزعم حملة للمطالبة برفع أجر الممثلين، وكان هو والفنان الراحل يقيمان في غرفة واحد وكان يقول «يا أخي إحنا التلاتة كأننا صف من الصالة فيزودونا بقى المهم نجحنا في زيادة الراتب 5 جنيهات، ليصبح 20 جنيها في الشهر».

وأضاف الجيار أن «الإدارة كبسوه لأن أحمد زكي صدرني وشجعه أنه يتحدث معهم، فقامت الإدارة بعرض عقد الفنان الراحل سيد زيان والفنان فاروق فلوكس وكانا يقدمان مسرحية سيدتي الجميلة وكانت مكسرة الدنيا وقتها، وكان العقد بتاعهم بـ 15 جنيه برضو، فقلتله خلاص يا أحمد حلوة الخمسة جنيه.. بلاش طمع».

وخلال اللقاء أكد الفنان هادي الجيار أنه لا يعلم أجر الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، وإن كان يتوقع أن يكون الفرق متفاوتا.