4 طرق للحصول على 90 خدمة حكومية وأنت فى بيتك

إذا كنت ترغب في الحصول على خدمة حكومية، لن تغادر منزلك بل اصبح بإمكانك الحصول عليها وانت جالس في عملك أو حتى جالس على سريرك.

90 خدمة إلكترونية

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن هناك أكثر من 90 خدمة حكومية يمكن الحصول عليها من خلال 4 طرق مختلفة، الأول عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها حوالى 4 آلاف مكتب.

أو عبر الاتصال بمركز الخدمات الحكومية 15999، والذي يمكن من خلالها تلقى طلب المواطنين والعمل على إنجاز الخدمة الحكومية وتوصيلها إلى باب طالب الخدمة عبر البريد السريع، أو عبر الهاتف المحمول من خلال الدخول على تطبيق مصر الرقمية، أو من خلال منصة مصر الرقمية.

وتابعت الوزارة أنه تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمي وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية في إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية، والتي أثمرت عن إطلاق أكثر من 90 خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي.

وسائل دفع مختلفة

يتم تقديم تلك الخدمات الرقمية مع مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات بشكل مؤمن، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدي لدى شركات السداد الإلكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول، ومؤخرًا تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقاري، و 21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجاري، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية.