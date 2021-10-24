الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم في منحة وزارة الاتصالات ومايكروسوفت

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شروط والأوراق المطلوبة للتقدم في منحة وزارة الاتصالات لبناء قدرات نحو 1000 خريج من شباب الخريجين بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت العالمية لإعدادهم لوظائف المستقبل التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

شروط التقدم لمنحة وزارة الاتصالات

وتتلخص شروط والأوراق المطلوبة للتقدم في منحة وزارة الاتصالات الجديدة لشباب الخريجين أن يكون مصري الجنسية، وحديث التخرج على أن يكون الخريج متفرغ بشكل كامل خلال فترة المنحة مع اجتياز اختبارات القبول بعد التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الاتصالات لذلك.

وتتضمن شروط والأوراق المطلوبة للتقدم في منحة وزارة الاتصالات «صورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد 2 صورة شخصية».

وتستهدف المحاور التدريبية في المنحة كالموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل «الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات».

منحة لـ1000 خريج بالتعاون مع مايكروسوفت

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت أمس السبت منحة لبناء قدرات نحو 1000 خريج من شباب الخريجين بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت العالمية لإعدادهم لوظائف المستقبل التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال وزارة الاتصالات في بيان رسمي أمس السبت، إن تلك المنحة تأتي في إطار استراتيجية الاتصالات لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري، يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وفي ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، التي من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام في إطار التحول الرقمي للعديد من الجهات في الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت في البيان، أن تستهدف وزارة الاتصالات من تلك المنحة صقل مهارات الشباب لمجابهة التحديات المستقبلية في سوق العمل في ظل تنامي وسائل التكنولوجيا الحدثية والتحولات في العالم نحو عالم رقمي بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030 و دعم خطط الحكومة نحو التحول الرقمي.