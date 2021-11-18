«العاملين بالجمارك» عن تكريم ذوي الهمم بدوري الشركات: يصنعون المعجزات

أكّد النائب عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رئيس مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنَّ تكريم النادي أمس، لأبناء العاملين من ذوى الهمم والإرادة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في «بطولة دوري الشركات» يهدف إلى خلق روح الاصرار والتعاون وبذل الجهد.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنَّ عمال مصر يصنعون المعجزات من خلال دورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة في مصر.

وقال «عبدالفضيل»، في بيان أصدره اليوم، إنَّ تكريم فرق أصحاب الهمم والإرادة والتحدي من أبناء العاملين بقطاع الجمارك يؤكّد الحرص على دعم المتفوقين والمتميزين من أبناءها، وانطلاقاً من مبادرات حقوق الإنسان والتنمية البشرية.

وتابع أنَّ البطولة التي انعقدت الشهر الماضي في بورسعيد حملت شعار «حياة كريمة»، وشهدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، والشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، والتي اختتمت بأوبريت «عبور جديد».

تكريم أبناء العاملين من أصحاب الهمم

وأوضح أنَّ تكريم أبناء العاملين خاصة من أصحاب الهمم والتحدي، يتماشى مع توجهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أولت اهتماماً بأبنائها من أصحاب الهمم، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً ومهنياً عبر العديد من القوانين، والبرامج، والمبادرات.

ونوه إلى أنَّ التكريم يتماشى مع سياسات نادي الجمارك الرياضي الذي يخدم العاملين في قطاعات الجمارك والضرائب التابعة لوزارة المالية بقيادة وزير المالية محمد معيط، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين في الجمارك والضرائب والمالية، وأيضًا في إطار خطة النادي لخدمة الأعضاء، في ظل عملية تطوير مستمرة ينفذها أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

وزارة الشباب والرياضة

وثمن دور وزير الرياضة ومتابعته لتطوير النادي، ما يؤكّد أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة الرياضية، وتكريم المتفوقين من أبناء العاملين، لافتًا إلى أنَّها تقدم يد العون إلي كل من يرغب في ذلك، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحالي بالرياضة، وتربية الشباب والنشء التربية الصحية السليمة، وتنمية الروح الرياضيهم لديهم.