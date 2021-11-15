«القوى العاملة» تعين 2014 شابا منهم 23 من ذوي الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 2014 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 23 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بواسطة شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 4 آلاف و570 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1687 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تسجيل 4 آلاف و570 من راغبي العمل

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 6 منح مولود جديد بإجمالي 12 ألف جنيه، و11 منح زواج بمبلغ 33 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه على الرعاية الاجتماعية 57 ألف جنيه لـ19 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة

وأضاف عثمان عبدالرسول مدير مديرية القوى العاملة، في تقريره عما تمّ إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أنَّ المديرية في مجال التفتيش العمالي فتشت على 498 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، مع إجراء زيارتين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تمّ أجرت المديرية تفتيشًا على 71 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة، ومنح مهلة قانونية لـ55 منشأة أخرى، مع التفتيش على 280 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة كورونا.

وفيما يخص مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 122 شكوى عمالية، تمّ تسوية 3 منها ودياً، وإحالة 37 شكوى للمحكمة العمالية، و82 شكوى قيد البحث والدراسة، 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على تكنولوجيا المعلومات بمعمل اللغات، ومهنة التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف لـ81 متدربًا ومتدربة.