وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلما لأمانته: أعاد 300 ألف جنيه لصاحبها

كرّم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أحمد السيد محمد الجندي معلم مادة الرياضيات بمدرسة علي بن ‏أبى طالب الإعدادية للبنين وذلك لأمانته ونزاهته وحفاظه على القيم الأخلاقية ومبادئ المقتضى الوظيفي.‏

«باهي»: المعلم أصبح قدوة للطلاب والمعلمين

وأكد وكيل الوزارة، أن «الجندي» استحق التكريم لتصرفه النبيل بعد عثوره على مبلغ 300 ألف جنيه، حيث أصر على ردها لصاحبها دون ‏مقابل، مشيرًا إلى أنه أصبح قدوة للطلاب ومثالا عظيما لمعلمي بورسعيد الشرفاء.‏

واستقبل الدكتور نبوي باهي، المعلم، في مكتبه بديوان مديرية التربية والتعليم مقدما له شهادة تقدير بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام ‏وأشرف الصياد مدير إدارة مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين متمنيا له مزيدًا من الرقي والتقدم.‏

كانت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ببورسعيد، تداولت واقعة عثور مدرس رياضيات على 300 ألف جنيه فقدهم محصل وبحث المعلم عنه حتى رد المبلغ له ورفض أن يحصل على مكافأة مالية قدرها 9000 جنيه.

المدرس: وجدت حقيبة المال بجوار المدرسة

وأكد أحمد الجندي أنه أثناء الوقوف بسيارته أمام محيط مدرسة علي بن أبي طالب وجد حقيبة أعلى سقف سيارة تقف بجوار سيارته واعتقد في البداية أن أحد العاملين بالمدرسة فقدها وسأل عن صاحبها ولم يتعرف أحد عليها وفتحها فوجد بها هذا المبلغ من المال وصورة بطاقة مدون عليها رقم تليفون.

واتصل المعلم على الفور على الرقم، فردت سيدة وعرف منها أن الحقيبة تخص محصل كهرباء ونشر معلومات عنه على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى توصل إليه وردها إليه.

وأكد مدرس الرياضيات أن ما قام به هو من تعاليم دينه وليس غريبًا على أخلاق أهالي بورسعيد والمصريين.