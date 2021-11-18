طقس الإسكندرية.. غائم جزئيا ونوة المكنسة بدون أمطار

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقس غائم جزئيا مع سطوع جزئي للشمس، وثبات درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة وهبوب رياح باردة ليلا على المدينة، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير معتدل وممطر يبدأ يوم السبت المقبل على عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية، خاصة وأن نوة المكنسة لم تأت عنيفة كما كانت قبل خلال السنوات الماضية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس في الإسكندرية تراجعا ملحوظا، حيث وصلت إلى 24 درجة مئوية، وبدأت في الانخفاض عما كانت عليه مع ثبات معدلات الرطوبة إلى61%، ما تسبب في طقس مائل للبرودة ليلاً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 12 كم/ ساعة، وهو ما أدى إلى هدوء الرياح نهارا مع الزيادة من سرعتها في المساء، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% على المحافظة.

نوة المكنسة في الإسكندرية

رغم هدوء طقس الإسكندرية اليوم، في ثالث أيام نوة المكنسة، التي اجتاحت المحافظة يوم الثلاثاء الماضي بأمطار خفيفة إلى متوسطة في غرب المحافظة، إلا أن الأجهزة التنفيذية مازالت في حالة تأهب واستعداد، وذلك بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار يوم السبت المقبل.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإٍسكندرية، إنه تم إرسال تنبيهات وتشديدات على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بالمحافظة على مستوى الأحياء حتى يوم الاثنين المقبل، من أجل للتعامل مع نوة المكنسة وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة بداية من السبت المقبل.