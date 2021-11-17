طقس الإسكندرية.. الحرارة معتدلة وأمطار خفيفة في ثاني أيام نوة المكنسة

رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلا أن الواقع جاء مخالفا تماماً لهذه التنؤات، فدرجات الحرارة معتدلة، ونسبة الرطوبة عالية، والأمطار لم تهطل بغزارة، مع عدم تكاثر السحب في السماء.

طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في الإسكندرية تراجعا ملحوظا، حيث وصلت إلى 24 درجة مئوية، وبدأت في الانخفاض عما كانت عليه، مع ارتفاع معدلات الرطوبة إلى 66%، ما تسبب في طقس مائل للبرودة ليلاً، معتدلا نهاراً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 14كم/ ساعة، ما أدى إلى هدوء الرياح نهاراً وزيادة سرعتها في المساء، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% على المحافظة.

نوة المكنسة في الإسكندرية

ومع انتشار سيارات الصرف الصحي في الشوارع بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد بتساقط الأمطار بنسبة ما بين 40 إلى 50%، رفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى من أجل مجابهة الأمطار حال تساقطها على المدينة الساحلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن جميع الفرق والسيارات في الشوارع وذلك للتعامل السريع، حيث من المتوقع أن تتساقط في الساعات المقبلة، ولكن بنسبة ضئيلة وبكثافة خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف رئيس الشركة، أن غرب المدينة هو الأكثر تساقطا للأمطار منذ الساعات الأولى، حيث شهدت مناطق غرب تساقط أمطار، ولكن لم تمتد إلى شرق ووسط والجمرك.