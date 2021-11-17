نوة المكنسة في الإسكندرية بدون أمطار غزيرة والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

رغم هدوء طقس الإسكندرية اليوم، في ثاني أيام نوة المكنسة، التي اجتاحت المحافظة مساء أمس بأمطار خفيفة إلى متوسطة في غرب المحافظة، إلا أن الأجهزة التنفيذية مازالت في حالة تأهب واستعداد، وذلك بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار بنسبة 50% اليوم.

رفع درجة الاستعداد بسبب نوة المكنسة

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بالمحافظة علي مستوي الأحياء، وذلك للتعامل مع نوة المكنسة وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

133 سيارة تستعد لـ نوة المكنسة

وتابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة مع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة الصرف الصحى حالة الشوارع وجميع المناطق الساخنة والتأكد من عدم وجود تراكمات لمياه الأمطار، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية مع التواجد الدائم لسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وذلك من خلال خطة شملت التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كانت محافظة الإسكندرية، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال نوة المكنسة المتوقع هطولها على المدينة الساحلية مساء اليوم، وانتشرت سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 133 سيارة، عند البؤر الساخنة بالمحافظة اعتبارا من اليوم لحين انتهاء حالة الطقس السيئ، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.