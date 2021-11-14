60 فنانا تشكيليا من 7 دول بالملتقى الدولي الثالث للفنون في سيوة «صور»

احتضنت واحة سيوة على مدار أربعة أيام الملتقى الدولي الثالث للفنون بمشاركة متميزة من الفنانين التشكيليين من مصر والوطن العربي، وعقد الملتقى بمشاركة 60 فنانا وفنانة من 7 دول وهي مصر ولبنان والأردن والمغرب وقطر والسعودية وكولومبيا.

سيوة ملهمة الفنانين التشكيليين في العالم

وقال سمير علي، المنسق العام للملتقى، اليوم الأحد، إن ملتقى الفن التشكيلي يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الفنانين، وتسليط الأضواء على واحة سيوة والتي تُعد من أجمل المناطق بتراثها، ومناظرها الطبيعية، لافتا إلى أن الملتقى تضمَّن زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية منها قلعة شالى، وعين جوبا «كليوباترا»، ومنطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين فطناس ورحلة السفارى.

تعزيز الروابط بين دول ملتقى الفن التشكيلي

ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة بالملتقى وزيارتهم لواحة سيوة، وأكد الفنان التشكيلي القطرى عبدالرحمن المطاوعه أن الملتقى فرصة لتعزيز أواصر الروابط الأخوية بين الجميع وتسليط الضوء والتعريف بجمال واحة سيوة.

وعبر المشاركون بلوحاتهم الفنية عن جمال الواحة، حيث تبارى الجميع للتعبير عن جمال سيوة التي تحمل الأصالة والبساطة، فيما قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إن إقامة الملتقى بسيوة يدل على مدى أهمية الواحة وجاذبيتها وجمالها الذى يجذب الفنانين من شتى أقطار الوطن العربي ومختلف دول العالم، حيث تلهمهم سيوة بجمالها الطبيعة بها.

رئيس مدينة سيوة يلتقي الفنانين التشكيليين

وتفقد رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه أحمد على باغى سكرتير مدينة سيوة، وجرى توزيع الدروع والهدايا التذكارية على جميع المشاركين بالملتقى من الدول السبع المشاركة.