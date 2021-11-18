البورصة تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع.. والمكاسب تصل لـ1.8 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.05%، عند مستوى 11458.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.10%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2034.88 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.13%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2996.46 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.23%، عند مستوى 1944.91 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 58.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 27.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 2551 صفقة.

التداول على 123 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 123 سهمًا، إذ ارتفع 16 سهما فقط، فيما انخفض سهمين، واستقر 105 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 1.8 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.8 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 715.305 مليار جنيه.

قرارات اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أجلت في اجتماعها أمس الأربعاء، مع ممثلي سوق المال، تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة «المارجن» لمدة 6 أشهر أخرى، لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية، وهو ما أوضحت أنّه يستغرق 6 أشهر بحد أقصى.

وكان من بين القرارات، دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة، وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية، ودراسة البورصة المصرية، تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى بقيمة التنفيذ، إضافة إلى عنصر الزمن، والتأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ، بدراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر، لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

وأعلنت الهيئة، اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط على أن تكون في أضيق الحدود، على أن تبحث الهيئة مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.