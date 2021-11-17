البورصة تغلق على ارتفاعات طفيفة وسط ترقب لنتائج اجتماع الرقابة المالية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، على ارتفاع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.35%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11453.3 نقطة، مقارنة مع إغلاقه في الجلسة السابقة عند مستوى 11413.21 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.09%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2032.77 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2992.56 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.07%.

مؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»

وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.36%، ليغلق الجلسة عند 1940.44 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 807.65 مليون جنيه، من خلال التداول على 272.33 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38.060 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 198 سهمًا، إذ ارتفع 74 سهمًا، فيما انخفض 45 سهما فقط، واستقر 79 سهمًا دون تغيير.

ترقب لنتائج اجتماع هيئة الرقابة المالية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الأداء المتباين والمتذبذب يسيطران على أداء مؤشرات البورصة وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف السوق، وشهد أداء المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» أداء متذبذبا خلال تعاملات اليوم ليغلق مرتفعاً، بفضل اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

ويتوقع «عيد»، مع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي، سيتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11600، ومع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة.

مؤشر السبعين يحافظ على مستوى الدعم

وتابع، أن أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، شهد أيضا أداءً متذبذبا بجلسة اليوم، وأغلق بالمنطقة الخضراء محافظا على مستوى الدعم الرئيسي وهو 2000 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة وانتظار نتائج اجتماع هيئة الرقابة المالية بشأن إقرار حزمة محفزات استثمارية ومناقشة وحل المشاكل التي تواجه البورصة المصرية في الفترة الحالية، ويتوقع أن مع استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2000، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2100، وفي حالة العودة إلى الهبوط الحاد لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي شهدت هبوط حاد في الفترة الأخيرة وكسر مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر «إيجي إكس 70» لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 1960 نقطة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق في اجتماعه صباح اليوم، على خفض 20% من تكلفة الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية، ولازال الاجتماع منعقدا حتى ذلك الوقت مع ترقب لنتائج وقرارات أخرى خلال اليوم.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 9.6 مليون جنيه للعرب، و10.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 20.6 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 713.469 مليار جنيه، بمكاسب 3.5 مليار جنيه.