لا يزال يستمر العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية في البحث عن خطوات استخراج بطاقة التموين عبر الإنترنت، خاصة بعد توقف خدمة إصدار بطاقات تموين جديدة عبر المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات التموينية إلكترونيا، وهي موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وأعلنت بوابة مصر الرقمية للتموين عن استمرار توقف خدمة استخراج بطاقة التموين عبر الإنترنت، حيث لا تزال تظهر أيقونة "إصدار بطاقة تموين جديدة" غير نشطة، وبالتالي لا يتمكن أي مواطن من الدخول عليها وإتمام إجراءات وخطوات الاستخراج.

خطوات استخراج بطاقة التموين عبر الإنترنت

وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع فيس بوك صفحات تطلب من المواطنين تحويل مبالغ من الأموال من أجل إيهام المواطنين بالتمكن في استخراج بطاقة التموين عبر الإنترنت من خلال إرسال البيانات الشخصية لهذه الصفحات، الأمر الذي حذرت منه وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤكدة أن هذه الصفحات هي صفحات نصب واحتيال على المواطنين، بسبب استمرار وقف خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة ضمن الخدمات التموينية المتوقفة حاليا.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، خدمة إستخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف، من خلال أيقونة "إصدار بدل فاقد / تالف بطاقة التموين" والتي لا تزال نشطة ومفعلة عبر الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

بدل فاقد أو تالف.. طرق استخراج بطاقة التموين عبر الإنترنت

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا .

2 – اختيار خدمة التموين.

3 – اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4 – يظهر فيديو لبدء عرض الخدمة.

5 – الضغط على أيقونة أبدأ الخدمة.

6 – يتم تدوين بيانات البطاقة التموينية والتي تظهر كالتالي: (الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين).

7 – الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

8 – الضغط على بند موافق.

9 – يتم تحديد طريقة الاستلام إما (الشحن إلى عنواني – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين).

10- تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة المنسدلة.

11 – الضغط على بند التالي.

12 – يتم تحديد المحافظة ورقم الشقة والدور والمبنى إذا اختار المواطن الشحن إلى عنوان إقامته.

13 – في حال اختيار خدمة الشحن إلى عنواني يتم اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

14 – يتم كتابة بيانات البطاقة الائتمانية وتحديد تاريخ انتهائها.

15 – الضغط على أيقونة سدد الآن.