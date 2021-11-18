ما هو موعد استخراج بطاقة تموين جديدة عبر بوابة مصر الرقمية؟.. مصدر يجيب

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية من قبل المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة، بالنسبة للأسر التي لا تمتلك بطاقة تموين وغير المقيدين على منظومة الدعم التمويني، وذلك بعد أن كانت الخدمة متاحة خلال الأشهر الماضية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، قبل توقفها منذ شهر تقريبا.

استخراج بطاقة تموين جديدة

ولا يزال العديد من المواطنين يبحثون عن خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة، إلا أن مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إصدار بطاقات تموينية جديدة أصبح غير متاح حاليا، سواء عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للتموين.

متى تعود خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة؟

وكشفت المصادر عن أن عودة خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، أمر لا يعلم توقيته أحد، خاصة مع توقف العديد من الخدمات التموينية عبر منصات مصر الرقمية، وموقع دعم مصر معا، موضحة أنه بعودة الخدمات التموينية المتوقفة سيجرى الإعلان من قبل وزارة التموين عن عودة الخدمات، وشروط ومعايير تلقيها.

وذكرت المصادر، أنه بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم فيمكن لهم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف، في حين أنه لا يمكن استخراج بطاقة تموين جديدة للمواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم.

4 خدمات متوقفة عبر بوابة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات التموينية المتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، وموقع دعم مصر، 4 خدمات، هي: «استخراج بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، وإضافة تموين لمستحقي خبز فقط».

فيما يستطيع أكثر من 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، الاستفادة من عدة خدمات تموينية متاحة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، بشرط إنشاء رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة التموينية، حسابا عبر البوابة، للتمكن من الاستفادة من الخدمات المتاحة.