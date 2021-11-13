موقع دعم مصر عن استخراج بطاقة التموين: متاح إصدار بدل فاقد فقط

ذكر موقع «دعم مصر»، الذي أنشأته وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقديم خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا للمواطنين، أنَّ خدمة استخراج بطاقة التموين لا تزال متوقفة حاليًا عبر الموقع، وذلك ضمن عدة خدمات تموينية أخرى توقفت منها إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا، فيما يتيح الموقع عدة خدمات أخرى للمواطنين، على رأسها إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين.

ويوجه موقع دعم مصر، المواطن الراغب في استخراج بطاقة التموين، إلى خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، كونها الخدمة المتاحة والمفعلة حاليا في ظل توقف خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة، ضمن الخدمات التي تم حذفها من موقع دعم مصر وتشمل: «استخراج بطاقة التموين، إضافة تموين لمستحقي خبز، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينا، إضافة الزوجة المحرومة للتموين».

خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين

1· الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

2· اختيار أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

3· الضغط على إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة تموين من القائمة المنسدلة.

4· الضغط على بند الموافقة بالمسائلة القانونية إذا تمّ إدخال أي بيانات غير صحيحة.

5· إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

6· استيفاء بيانات صاحب الطلب والإجابة على عدة أسئلة يطرحها الموقع خاصة بمحافظة البطاقة والمكتب التمويني وعنوان صاحب البطاقة التموينية ورقم الهاتف.

ويشترط موقع دعم مصر، عند طلب أي خدمة تموينية، أن رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة التموينية يكون طالب الخدمة، ولديه رقم هاتف محمول مسجل لدى إحدى شركات الاتصالات.

خدمات بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر المتاحة حاليا

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

3 - النقل من محافظة لأخرى.

4 - فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

5 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

6 - إعادة إرسال الرقم السري.

7 - استعلام عن صرف البطاقة.

8 - استعلام عن حالة طلب.

9 - رأي المواطنين بالمخبز.

10 - استعلام مكاتب التموين.